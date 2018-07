publié le 30/04/2016 à 07:14

Un homme d'une quarantaine d'années a été tué peu avant 21h30 vendredi 29 avril à Villeubranne, commune limitrophe de Lyon. La victime a été atteinte de plusieurs balles tirées par deux hommes à moto, devant un karaoké cours de la République, à deux pas de la mairie rapporte le journal Le Progrès. L'homme est décédé sur place, quelques minutes plus tard. Originaire de Vaulx-en-Velin, il était connu pour vols et trafic de stupéfiants et avait été condamnée dans un dossier de braquage il y a quelques années devant les assises du Rhône. Ses agresseurs ont pris la fuite.



L'enquête, qui privilégie la thèse du règlement de comptes, a été confiée à la police judiciaire de Lyon qui recherche activement les protagonistes. Selon des témoins du meurtre, cités par Le Progrès, la victime, qui était "a priori seule", aurait été prise à partie par des individus à pied, juste avant d'être abattue par les deux hommes à moto. Selon une source policière, l'arme utilisée ne serait pas "a priori une arme automatique".

Début février, Villeurbanne avait déjà été le théâtre d'une fusillade en pleine rue : deux hommes avaient alors été tués par une rafale d'arme automatique un dimanche après-midi, dans un probable règlement de comptes. Et en décembre 2014, une rafale d'arme automatique avait fait un mort et deux blessés dans un bar de la ville.