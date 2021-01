Villeurbanne : interpellé pour avoir envoyé plus de 3.500 SMS et appels à son ex

publié le 06/01/2021 à 20:43

Plus de 3.500 SMS et appels en 10 jours. On a fait le calcul : c'est une quinzaine de textos ou appels toutes les heures sans interruption. À Villeurbanne, près de Lyon, un homme de 26 ans a été interpellé ce lundi 4 janvier au matin pour avoir harcelé son ex petite amie avec des milliers de SMS envoyés et des appels malveillants, a rapporté la police ce mercredi 6 janvier.

L'homme a été interpellé à son domicile à la suite d'une plainte de la jeune femme en question. Elle aurait été harcelée et menacée de mort depuis le 19 novembre par quelque "3.565 SMS et appels émis en 10 jours", précise-t-on de même source. Le jeune homme, déjà connu de la justice, a reconnu les faits lors de sa garde à vue.



Il a été laissé libre mardi à l'issue de sa présentation devant un juge, dans l'attente de la tenue de son procès.