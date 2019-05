VIDÉO - Un père de 80 ans et son fils traversent la Manche en paramoteur

publié le 29/05/2019 à 20:02

Traverser la Manche en paramoteur bi-place avec un décollage à pieds, une première mondiale et un cadeau d'anniversaire insolite pour Michel Marc qui vient de fêter ses 80 ans à Berck-sur-Mer (Pas-de-Calais).



Cet ancien responsable de magasin a une hygiène de vie irréprochable et enchaîne les activités physiques. "Il n'y a qu'une chose que je ne fais pas, c'est tout ce qui touche l'eau. D'abord parce que je ne sais pas nager, et puis parce que ça ne m'a jamais vraiment attiré. J'espère que je ne mettrai pas les pieds dans l'eau !"

Et pourtant c'est bien le survol de la Manche que Michel prépare, alors pour éviter de se retrouver à l'eau, il participe à des entraînements plus spécifiques à l'aérodrome avec son fils Fabien qui pilotera l'engin. Le but, c'est d'être bien synchronisés pendant la course d'envol.

Une première mondiale

Cette idée saugrenue, c'est Fabien qui l'a eue. Passionné d'aviation depuis l'âge de 16 ans, cet infirmier de formation a toujours rêvé de traverser la Manche. "À chaque fois qu'on va à Boulogne-sur-Mer, à Calais, on voit les falaises, confie-t-il. Je n'aurais jamais osé franchir le pas, et puis l'anniversaire de papa ça a été l'occasion, je ne vais pas le franchir tout seul. En plus, c'est encore plus important pour moi, on va le franchir à deux."



Les 80 ans de Michel ont été l'occasion pour Fabien et toute sa famille d'offrir à l'octogénaire cette traversée mythique. Un cadeau commun de près de 1.500 euros. "La grosse partie du budget, c'est la location du bateau. Ce n'est pas une obligation, il faut savoir qu'on a le droit de traverser la Manche sans sécurité. Ce n'est pas une obligation imposée, Pour nous c'est un choix obligatoire !"



Après 6 mois de préparation, le père et le fils ont enfin à concrétiser leur projet. 1h20 de traversée, 51 km parcourus..De quoi rendre inoubliable cette aventure incroyable entre père et fils.

