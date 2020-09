VIDÉO - Un homme interpellé pour avoir escaladé la Tour Montparnasse

et AFP

publié le 18/09/2020 à 21:10

Il grimpait sur la tour Montparnasse à mains nues. Un homme a été interpellé à Paris ce vendredi 17 septembre au soir après avoir tenté d'escalader la Tour Montparnasse.

L'homme, qui ne disposait d'aucun dispositif pour s'assurer, a été arrêté aux alentours de 20 heures au sommet de la tour. Des secours sont descendus en rappel alors qu'il se trouvait à mi-chemin du sommet, selon une source policière.

Cette ascension spectaculaire a surpris de nombreux passants, qui ont filmé la scène et l'ont diffusée sur les réseaux sociaux. Sur les vidéos, on voit l'homme équipé seulement de chaussons d'escalade et d'une petite caméra sur la tête.

Ce n'est pas la première fois que la Tour Montparnasse est prise d'assaut de la sorte. En 2015, Alain Robert, aussi appelé "l'homme araignée", avait lui aussi gravi les 210 mètres de la tour. Il l'avait fait pour rendre hommage aux victimes d'un séisme meurtrier au Népal.

Donc la tour Montparnasse c’est Red Line maintenant ?! pic.twitter.com/b2F3vVUL47 — YOUNG CAP🌪 (@Kawamatsu95) September 18, 2020