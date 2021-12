Crédit : Jacopo Landi / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Le complotisme : des théories qui ont "des conséquences sur le réel" et "fragilisent la démocratie".

En novembre dernier, l'Université de Lorraine dévoilait dans une étude que 4 Français sur 10 croyaient en l'existence de théories conspirationnistes. Ce dimanche 12 décembre, dans un nouveau numéro d'Enquête exclusive, Bernard de la Villardière vous emmenait au cœur de ces mouvements complotistes qui ont pris de l'ampleur depuis la crise sanitaire.



Si beaucoup pensent encore qu'il existe un soi-disant nouvel ordre mondial, certains préfèrent s'isoler et former un groupuscule complotiste, qui refuse de reconnaître la République française, qui serait secrètement dirigée par une caste mondiale de pédophiles satanistes. Mais ce n'est pas tout, d'autres complotistes partent régulièrement en Pologne, pays ou la législation est moins restrictive, pour s'entraîner au tir avec des armes de guerre.

Des théories dont Sylvaine et son fils ont réussi à s'extraire après avoir vécu cinq ans sous la coupe d'un compagnon violent et ultra-conspirationniste.