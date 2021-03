Vénissieux : bloqué dans un immeuble bientôt détruit, un chat a pu être sauvé

publié le 30/03/2021 à 20:20

Il était fait comme un rat, mais le chat noir de la barre d’immeuble Monmousseau, à Vénissieux, a pu prendre ses pattes à son cou. Plus exactement, le petit félin, jusqu’alors resté dans cet édifice promis à la destruction, a fait l’objet d’une opération de sauvetage dans la nuit de lundi 29 à mardi 30 mars.

D’après Le Progrès, une habitante avait alerté, sur Facebook, sur le sort de l’animal. Puis elle en avait appelé, avec d’autres locaux et associations de protection animale - dont "Dignité Animale" -, à la mairie de la ville. Et pour cause : l’immeuble, dont l’accès avait été entièrement fermé, doit être détruit à la dynamite vendredi.

Lundi, les services municipaux menaçaient donc d’intervenir sur le chantier si rien n’était réalisé pour secourir le matou. C’est finalement de "Dignité animale" qu’est venu le salut du petit mammifère à moustaches, explique BFM TV : l’association a obtenu du chef de chantier que soient installées deux trappes destinées à capturer l’intrus. "Le chat qui était coincé dans l'immeuble a pu être trappé cette nuit !", a finalement annoncé l'association, sur Facebook.