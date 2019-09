publié le 11/09/2019 à 12:17

Quand il revoit les images de vidéo surveillance, Stéphane reste encore choqué par la violence du dernier braquage. La dernière agression remonte à mardi 10 septembre, et c'est la quatrième fois en un mois pour ce buraliste de Vaulx-en-Velin.

Un homme armé, cagoulé, a tenté de lui voler la caisse. Un scénario dont il commence, malheureusement, à avoir l'habitude. Il a pu compter sur le soutien des habitants du quartier qui refusent de céder à cette violence répétée.

"Il est 6h11 de matin, un individu armé, avec une bombe lacrymogène et un revolver, essaie de me prendre les caisses. Je m'interpose. On se bagarre une deuxième fois. Un client prend un coup de poing. C'étais très très violent", témoigne-t-il.

L'agresseur, armé et cagoulé, frappe à coup de crosse, à coup de pied. Le buraliste, pourtant athlétique ne peut résister face à ce grand gaillard visiblement très entraîné. Il s'en sortira avec plusieurs contusions au niveau des mains, des bras et de la tête mais reste très choqué par ce qu'il s'est passé. La police a ouvert une enquête et renforcé sa présence dans le quartier.