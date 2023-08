Valence : un détenu se fait livrer une piscine gonflable dans sa cellule

Un détenu de la prison de Valence (Drôme) s'est offert le plaisir d'une petite baignade après la promenade. Il avait réussi à se faire livrer une piscine gonflable qu'il avait installée dans sa cellule et s'est fait attraper vendredi dernier. Il faut dire qu'il n'a pas été très discret, le détenu a eu besoin de le faire savoir sur les réseaux sociaux.

Il avait sensiblement amélioré ses conditions de détention et s'est filmé, télécommande de télé à la main, allongé dans sa petite piscine ronde d'un peu plus d'un mètre, amplement suffisant pour se rafraîchir le 25 août dernier, alors qu'il faisait autour de 30 degrés à Valence. L'homme avait mis des lunettes de soleil et un foulard sur la tête pour passer incognito. Le déguisement n'a pas suffi, les gardiens l'ont reconnu et la piscine a été confisquée bien sûr.

"Il ne manque plus que la crème solaire", peut-on lire dans un communiqué de Force ouvrière. Le syndicat demande à l'administration de mettre en place des brouilleurs anti-drones, car c'est sûrement par les airs que ce prisonnier s'est fait livrer son colis en cellule. Contacté par RTL, le ministère de la Justice parle d'un incident tout à fait isolé.

