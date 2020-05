Val-de-Marne : un homme blessé à coups de couteau à Alfortville

publié le 14/05/2020 à 20:36

Un homme de 36 ans a été transporté à l'hôpital dans un état grave après avoir reçu une dizaine de coups de couteau, ce mercredi 13 mai, à Alfortville, dans le Val-de-Marne. Ses jours ne sont plus en danger.

Selon des informations de nos confrères de 20 Minutes, la victime âgée d'une trentaine d'années buvait des bières chez un ami avec un troisième homme quand une dispute a éclaté. L'un des trois s'est absenté et est revenu avec un couteau. Il a porté à la victime six coups au thorax et cinq dans la cuisse droite, avant de prendre la fuite à pied, précise le quotidien. Le motif de la dispute reste encore inconnu.

L'homme blessé a été transporté dans un état grave à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, à Paris. Son pronostic vital n'est plus engagé. L'enquête a été confiée à la police judiciaire.