Val-de-Marne : un enfant décède dans un incendie

publié le 08/08/2018 à 02:41

Deux frères, "âgés de 7 et 14 ans" selon les pompiers, étaient seuls lorsque le feu s'est déclenché dans leur appartement familial de Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne). Le plus jeune frère est décédé mercredi matin, des suites de ses blessures. L'aîné se trouve toujours dans un état critique.



"Les secours ont extrait deux enfants, dont l'un est autiste, de l'appartement", a indiqué une source policière, sans plus détails à ce stade sur l'origine de l'incendie. "Le feu est parti d'un matelas, dégageant beaucoup de fumée et intoxiquant les deux enfants", selon un porte-parole des pompiers, le capitaine Guillaume Fresse, qui a précisé qu'à l'arrivée des secours les deux victimes "étaient en arrêt cardio-respiratoire".

Le feu a été maîtrisé vers 17h30, a indiqué de source policière, ajoutant qu'il ne s'était pas propagé aux appartements voisins et qu'il n'y avait pas d'autres blessés.