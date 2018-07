Val-de-Marne : trois suspects mis en examen pour l’enlèvement d’une femme

publié le 23/07/2018 à 17:12

Elle était parvenue à échapper à ses ravisseurs. Trois hommes arrêtés mercredi 18 juillet dans le cadre d’une enquête sur l’enlèvement d’une femme dans le Val-de-Marne, ont été mis en examen ce lundi 23 juillet a appris l’Agence France-Presse de source judiciaire. Cette femme avait été kidnappée à son domicile de Chevilly-Larue, le 11 juillet dernier, avant d'être séquestrée pendant près d'une semaine. Mardi 17 juillet, elle avait réussi à s'échapper d'un appartement de Villejuif dans le Val-de-Marne, en trompant la vigilance de ses ravisseurs.



L’enquête confiée à la brigade criminelle de la police judiciaire parisienne avait permis dès le lendemain l’arrestation de cinq personnes. "C'est un commando très bien structuré", avait commenté une source proche du dossier. À l’issue de leur garde à vue, trois des suspects ont été présentés à un juge d'instruction et mis en examen dans le cadre d'une information judiciaire confiée à la Juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Paris, compétente pour les affaires de grande criminalité organisée.

Une demande de rançon

L'un des suspects a été placé en détention provisoire, le second a été incarcéré dans l'attente d'un débat ultérieur sur sa détention, et le troisième a été libéré sous contrôle judiciaire. Ces interpellations ont été menées dans le cadre d'une enquête pour "enlèvement et séquestration en bande organisée sans libération volontaire avant le septième jour pour faciliter la commission d'un autre crime" et "association de malfaiteurs".

Une rançon au montant d'abord fixé à 700.000 euros, avant d'être ramenée à une somme moins élevée, avait été réclamée par les ravisseurs pour la libération de cette femme. Des remises de rançon ont échoué à plusieurs reprises, faisant craindre un très grand danger pour la victime de cet enlèvement. Cette dernière est présentée par une source comme la fille d’une ancienne figure du grand banditisme.