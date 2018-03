publié le 27/03/2018 à 17:39

Macabre découverte ce mardi 27 mars, dans le parc départemental des Hautes-Bruyères à Villejuif (Val-de-Marne). Un nourrisson a été retrouvé mort. Le cadavre du bébé avait été placé dans une boîte à chaussures, et enterré derrière une butte dans ce vaste parc, situé près de l'autoroute A6.



C'est un promeneur qui aurait fait la macabre découverte. Son chien aurait gratté la terre et trouvé la boîte, dans laquelle le cadavre du nourrisson a été retrouvé. Une source proche de l'enquête a déclaré à BFMTV que "le propriétaire a eu peur d'ouvrir la boîte que son chien avait révélé. C'est un jardinier qui l'a ouverte et qui a trouvé le nourrisson", dont on voyait toujours le cordon ombilical.

Une enquête pour homicide volontaire a été confiée à la Brigade des mineurs de Paris, et le parc des Hautes-Bruyères a été fermé au public mardi matin.