publié le 27/10/2018 à 19:18

Tout est parti d'un cambriolage à Villiers-le-Bel. Dimanche 21 octobre, aux alentours de 4h30, les policiers interviennent dans le quartier des Carreaux, dans cette ville du Val d'Oise. Ils surprennent alors plusieurs individus prenant la fuite à pied, après avoir forcé les locaux de l'association d'insertion Imaj.



Pour éviter de se faire attraper, un des individus s'installe au volant d'une voiture mais renverse un policier sur son passage, raconte Le Parisien. Ce dernier, légèrement blessé, est pris en charge par les secours et se voit malgré tout infliger un arrêt de travail de cinq jours.

Si la voiture du suspect en fuite est rapidement retrouvée dans un champ le lendemain, le travail des enquêteurs est facilité par la visite surprise d'un adolescent au commissariat. Enfin presque. Âgé de 15 ans, il assure avoir renversé le policier et est venu se livrer.

Confondu par ses empreintes

Malgré tout, cette version ne convainc guère les forces de l'ordre, qui procèdent à une nouvelle audition du jeune homme. L'adolescent reconnaît alors ne pas être l'auteur des faits et ne pas avoir pris le volant le 21 octobre dernier. Selon le quotidien régional, il aurait endosser la responsabilité des faits... Sous la contrainte du véritable conducteur.



Mais les enquêteurs ne mettront pas longtemps à identifier ce dernier grâce aux analyses d'empreintes digitales et génétiques retrouvées dans le véhicule. Interpellé, il a rapidement reconnu les faits et expliqué avoir mis en place ce stratagème parce qu'il conduisait sans permis.



Placé en garde à vue, une procédure a été ouverte à son encontre pour "vol par effraction, conduite sans permis, violence avec arme par destination sur personne dépositaire de l’autorité publique". Il a été condamné à 22 mois de prison ferme en comparution immédiate.