et AFP

publié le 26/09/2019 à 08:01

Le 24 septembre dernier, un ingénieur du groupe de défense informatique Thales s'est fait voler deux ordinateurs, un badge d'accès nominatif, un assistant électronique personnel ainsi qu'un carnet de notes de travail. Selon une source policière, contactée par l'AFP, l'une des machines disparues contenait des données confidentielles cryptées "à des fins militaires".



Tous les objets ont été subtilisés sans effraction dans la chambre d'hôtel, où logeait l'ingénieur, près de Versailles. Il s'était absenté pour manger au restaurant. Une fois le vol constaté, l'homme a directement prévenu les autorités. La police judiciaire s'est rendue sur place pour relever d'éventuels indices laissés par les cambrioleurs.

Contacté par l'AFP, Thales a souligné que "l'ensemble des ordinateurs du groupe" étaient "soumis à un système d'authentifications multiples qui rend tout ordinateur subtilisé inexploitable". "La sûreté et la sécurité des clients, des salariés et des activités de Thales est notre priorité", a-t-il ajouté, affirmant que l'entreprise suivait "des procédures très strictes" et qu'elle sensibilisait "régulièrement" ses 80.000 collaborateurs "dès leur arrivée chez Thales".