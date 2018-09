Un homme verbalisé pour avoir grillé un feu rouge afin de laisser passer la police

publié le 15/09/2018 à 20:07

"Le chauffard malgré lui" aurait presque pu être le titre anachronique d'une pièce de Molière. Mais c'est à un automobiliste de la Côte-d'Azur, qui essuie une lourde sanction pour avoir grillé un feu rouge à la faveur de la police, que revient cette dénomination.



Alain, entrepreneur de 57 ans, vient de se voir infliger 166 euros d'amende et ôter 4 points de permis alors qu'il avait volontairement franchi le feu rouge, en janvier 2017, pour laisser passer une voiture de police qui arrivait derrière lui toutes sirènes hurlantes. Il circulait à bord de son pick-up, sur la route du bord de mer reliant Cagnes-sur-Mer à Saint-Laurent-du-Var, quand il a "commis" cette "infraction".

Ce jour-là, stationnant sur la voie de gauche quand le feu est passé à l'orange, Alain a décéléré. Mais il a vu arriver dans son rétroviseur une voiture de police, gyrophare allumé et sirènes hurlantes. "Il y avait un véhicule qui était à ma droite. Je n'ai donc pas pu me rabattre devant, explique-t-il. Le feu est passé au rouge, je l'ai pris et j'ai traversé le carrefour pour ne pas gêner la circulation et pour laisser le véhicule de police passer".

Le code de la route pourtant clair à ce sujet

Mais une fois sa "bonne action" effectuée, un doute s'est installé. "Les personnes qui étaient dans ce véhicule que j'ai dépassé m'ont dit, au feu d'après, 'attention, vous avez été flashé'. Vu les circonstances, je ne pensais pas qu'il y aurait de suite. Mais en fait ce n'est pas le cas. J'ai reçu l'amende - 90 euros - et comme je l'ai contestée, j'ai eu une majoration", poursuit l'automobiliste. Au total donc, 166 euros d'amende. "Je pensais que ça allait s'arrêter là, et en fait je reçois en plus quatre points en moins", explique Alain.



L'article R415-12 du code de la route est pourtant clair : tout conducteur en toute circonstance doit céder le passage à un véhicule d'urgence qui signale son approche. Si Alain n'avait pas laissé passer la police, il aurait été passible d'une sanction quasi identique : 135 euros d'amende et 4 points en moins, voire même une suspension de permis. Il demande aujourd'hui à ce que ses points perdus lui soient au moins rendus.