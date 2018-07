Un homme abattu dans le Loiret, un suspect interpellé

publié le 29/10/2017 à 01:40

Les faits se sont déroulés vendredi soir à proximité de Montargis, dans l'est du Loiret, selon un source judiciaire. Un quinquagénaire a été abattu aux environs de 18 heures dans la commune de Villemandeur tandis que son frère, âgé de 49 ans, était légèrement blessé et hospitalisé.



Un autre homme, également âgé de 49 ans, a été arrêté en fin de soirée par les policiers et fait office de suspect. Sa garde à vue a d'ailleurs été prolongée de 24 heures dans la soirée du samedi 28 octobre. Selon des sources proches de l'enquête, ce drame serait lié à une "vengeance" et à un "différend ancien" entre les deux hommes, sur fond de rivalité amoureuse.

Un acte prémédité ?

Une information judiciaire devrait être ouverte dimanche 29 octobre alors que le suspect sera présenté devant un juge d'instruction en vue d'une mise en examen. Comme le précise La République du Centre, cette information judiciaire pourrait être ouverte pour assassinat et tentative d'assassinat, ce qui indiquerait que le meurtrier présumé a agi avec préméditation.