Un Français condamné pour avoir transporté deux sans-papiers en covoiturage

publié le 01/09/2018 à 10:46

Neuf mois de prison avec sursis et 24.000 euros d'amende. C'est la peine dont a écopé ce Français, le 11 août dernier pour avoir transporté deux sans-papiers dans son véhicule, rapporte Franceinfo. Le 10 août dernier, un couple inscrit sur Blablacar retrouve deux autres personnes, pour les mener vers Rome. La police les arrête à la frontière franco-italienne, et demande aux quatre personnes de présenter leurs papiers.



"On a présenté notre pièce d'identité. Quand ils ont vu qu'il y avait un des passagers qui faisait mine de chercher la sienne et qu'il ne la trouvait pas, ils l'ont conduit au poste de police pour vérifier son identité. Il s'est avéré que les deux passagers essayaient de rentrer clandestinement en Italie. Ils étaient sans papiers", explique Charlène, la passagère originaire d'Île-de-France.

Le conducteur, son compagnon, sera immédiatement placé en garde à vue, puis déferré en comparution immédiate dès le lendemain. Il a été reconnu coupable d'"aide à l'entrée illégale" par le tribunal d'Aoste, en Italie. Jointe par Franceinfo, la plateforme de covoiturage assure que cette situation est inédite, et que chaque conducteur doit s'assurer lui-même de l'identité de ses passagers.