publié le 24/01/2020 à 17:50

Jérôme Peyrat, conseiller politique à l’Élysée depuis mai 2019, a démissionné de son poste, le 6 janvier dernier, pour raisons personnelles. Cette décision fait suite à l’ouverture d’une "enquête préliminaire dans le cadre d’une dispute dans (sa) vie privée", a-t-il déclaré auprès de l'AFP, jeudi 23 janvier.

En charge des relations avec les élus locaux à l'Élysée, Jérôme Peyrat a une longue carrière politique derrière lui. Ancien conseiller des présidents Chirac et Sarkozy et élu régional d’Aquitaine, il a été directeur général de l’ex-UMP et a participé à la création du parti en avril 2002. Depuis 1995, il est maire de la Roque-Gageac (Dordogne), rapporte le Nouvel L'Obs.



Jeudi 23 janvier, il a indiqué démissionner "par respect pour l’institution présidentielle" à la suite d’un "événement survenu dans [sa] vie personnelle à la fin du mois de décembre 2019", et a dit faire l’objet d’une "enquête préliminaire", dans un communiqué transmis à l’AFP, confirmant les informations de Sud Ouest.

Une dispute, les gendarmes alertés

Si ces investigations n’auraient "rien à voir avec [ses] fonctions professionnelles et politiques", l’enquête a été ouverte à la suite d'une dispute avec son ex-compagne qui aurait alerté les gendarmes. Le parquet de Bergerac s’est dessaisi de l’affaire et le dossier a été repris par le parquet général de Bordeaux.

Malgré les investigations en cours, Jérôme Peyrat a rappelé qu’il restait candidat à sa réélection à la Mairie La Roque-Gageac en mars 2020 et qu’en démissionnant, il entend "pouvoir s’occuper de la protection de (sa) vie privée et de celle de (sa) famille".