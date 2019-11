Un automobiliste jette un chiot par la fenêtre de sa voiture

publié le 21/11/2019 à 15:11

Dans le Morbihan, un automobiliste a volontairement jeté un chiot par la fenêtre de son véhicule lundi 18 novembre. La scène s'est déroulée sous les yeux d'un habitant qui a tout de suite secouru l'animal.

D'après les informations de Ouest-France, les faits se seraient déroulés dans la matinée aux abords de Saint-Abraham, une petite ville d'environ 560 habitants. "À peine né, le chiot a été jeté dans un fossé. Un riverain l’a récupéré et il lui donne le biberon toutes les 4 heures pour lui donner une chance de vivre" a déclaré Gaëlle Berthevas, la maire de la commune.

Si la voiture de l'auteur de l'acte de malveillance a été identifiée, sa plaque d'immatriculation est encore inconnue. D'après le maire de Saint-Abraham, il semble que le "propriétaire n'est pas un habitant de la commune."

Jusqu'à deux ans de prison et 30.000 € d'amende

Un acte d’abandon d’animal et de maltraitance est puni par la loi. La sanction peut aller jusqu’à deux ans de prison et 30.000 euros d’amende. "Un tel acte est scandaleux", s'est ému la maire de la petite ville du sud de la Bretagne. Une personne a proposé à la mairie de prendre le petit chiot et de l'élever, évoquant "deux petits en avril mai qui avaient été trouvés dans le même secteur que celui-ci".

Selon une habitante de Saint-Abraham, un autre chiot de la même race, aurait été retrouvé mort le 20 novembre après-midi, près du stade de foot à la sortie du village.