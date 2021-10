Tuerie de Chevaline : à quoi vont servir les nouvelles reconstitutions ?

C'est l'un des faits divers les plus mystérieux de ces dernières années, la tuerie de Chevaline. 9 ans après les faits, une reconstitution a lieu ce jeudi, mais sans accusé puisqu'on ne sait toujours pas ce qui s'est passé et qui a tué cette famille et un cycliste. Selon les mots de la procureure d'Annecy, il s'agit d'une remise en situation, autrement dit un déplacement sur la scène de crime, un parking isolé, bordé de sapins sur les hauteurs de Chevaline au bout du lac d'Annecy.

C'est un déplacement des enquêteurs, du juge et de plusieurs témoins dont le cycliste anglais William Brett Martin qui le premier avait découvert le massacre et donné l'alerte. Mais bien évidemment, les deux seules rescapées de cette tuerie, Zainab et Zeena, les filles du couple Al-Hilli, âgées de 13 et 16 ans aujourd'hui, ne seront pas présentes. Auditionnées récemment dans ce dossier, leurs témoignages n'ont permis aucune avancée.

L'objectif de cette journée est de reprendre la chronologie, réinterroger les témoins dans le contexte du drame, au plus près de la réalité, dans les mêmes conditions climatiques et à la même heure, entre 15 et 16 heures. le juge veut reconstituer la scène afin d'avoir une vue précise et globale de la situation et peut-être découvrir un élément, un détail qui aurait pu leur échapper à l'époque.