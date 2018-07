publié le 30/08/2016 à 10:37

La vidéo a scandalisé Internet. Le 27 août, deux femmes voilées, qui avaient pris place au restaurant Le Cénable à Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis) ont été simplement priées de quitter les lieux par le gérant de l'établissement. "Madame, les terroristes sont musulmans et tous les musulmans sont terroristes. Cette phrase veut tout dire, analysez-là !", a-t-il lancé aux deux clientes, qui ont filmé la scène et publié la vidéo. "Des gens comme vous, je n'en veux pas chez moi", poursuit celui qui a finalement présenté ses excuses "à toute la communauté musulmane" devant les réactions d'internautes, dénonçant son attitude islamophobe. "J'ai pété un câble. Mes paroles ont dépassé ma pensée, a-il détaillé à nos confrères de BFMTV.



L'histoire ne va pas s'arrêter là. Les deux femmes ont décidé de porter plainte le 29 août selon le Collectif contre l'islamophobie en France, après ces propos, qualifiés de "haineux et stigmatisants" par le maire de la commune. Le CCIF, qui réclame "des sanctions exemplaires", se portera partie civile. Une enquête a été ouverte par le parquet de Bobigny pour "discrimination à caractère racial".



La classe politique s'est aussi saisi de l'affaire. Laurence Rossignol, ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits des femmes a précisé sur Twitter avoir "saisi la Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme afin d'engager investigations et sanctions contre le comportement intolérable de ce patron de restaurant." Un restaurant, dont les abords, ont été sécurisés par mesure de précaution, précise Le Figaro.

