Trappes : "La revendication de Daesh est fantaisiste", explique un spécialiste

publié le 24/08/2018 à 11:39

Daesh a revendiqué l'attaque au couteau qui s'est déroulé jeudi 23 août à Trappes. Un homme de 36 ans, fiché S, a tué sa mère et sa sœur, et blessé un passant. Mais l'acte n'est pas qualifié de "terroriste" pour le moment. "Ce crime relève d'une maladie psychiatrique et d'un différend familial, commente Antoine Basbous, directeur de l'Observatoire des pays Arabes. Cette revendication est plutôt fantaisiste et infondée. On est bien loin des années 2014 et 2015, les revendications étaient crédibles à cette époque-là."



Pour ce spécialiste de l'organisation, le crime de cet homme, connu pour des faits de radicalisation et fiché S, ne ressemble pas à Daesh selon ce spécialiste. "Si Daesh avait commandité ce crime, l'organisation aurait opté pour une cible de valeur symbolique, dans un lieu de rayonnement médiatique majeure. La nature et le lieu de ce crime ne laisse pas penser que Daesh l'a commandité".

Pour continuer à attirer des combattants en Syrie et en Irak, Daesh, qui ne compte plus que 20 à 30.000 jihadistes sur le terrain, doit poursuivre sa propagande. En fort recul dans sa zone territoriale, l'État islamique veut prouver qu'elle est encore prête à nuire. Et l'organisation veut profiter de l'exil des populations sunnites. "Les sunnites font porter cette responsabilité aux jihadistes chiites menés par l'Iran, explique Antoine Basbous. Daesh, une organisation sunnite, compte bien profiter de cette contestation".