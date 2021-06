Toulouse : un homme dans un état grave après avoir été attaqué par un chien

publié le 14/06/2021 à 15:52

Scène dramatique à Toulouse, dans le quartier de La Faourette. Dimanche 13 juin, un homme a été attaqué par le chien de son frère sous les yeux d'une femme, également mordue. À l'arrivée des policiers sur place, le propriétaire de l'animal a pris la fuite. Une enquête de la police nationale est en cours.

Au total, l'attaque a fait quatre victimes. Un homme de 38 ans grièvement blessé au bras, transporté à l'hôpital en urgence absolue, une femme de 25 ans légèrement mordue à la cuisse ainsi qu'une petite fille de 4 ans et une femme de 60 ans en état de choc après avoir assisté à la scène.

Le chien en cause dans l'affaire est un American Staffordshire terrier, listé parmi les chiens d'attaque de première catégorie et les chiens de garde de deuxième catégorie, qui doit être muselé et en laisse sur la voie publique. À la fourrière le temps de l'enquête, un vétérinaire va analyser son comportement et son état de santé.

L'animal, qui appartient au frère des deux victimes, a été saisi par les services de la municipalité, relate France Bleu. Le propriétaire s'est enfui par la fenêtre lorsque les policiers, venus l'interpeller, lui ont demandé de les suivre.