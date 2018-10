publié le 19/10/2018 à 12:27

Sa course folle lui a coûté la vie. Un adolescent de 16 ans a trouvé la mort à bord d'une Renault Twingo, mercredi 17 octobre au soir à Toulouse (Haute-Garonne). Le jeune homme tentait d'échapper à la police lancée à sa poursuite. Le véhicule a fini sa course sur le toit après avoir percuté un arbre, rapportent nos confrères de 20 Minutes.



Grièvement blessé dans l'accident, le conducteur a été transporté au CHU de Purpan, où il est décédé des suites de ses blessures. Une passagère a été grièvement blessée tandis qu'un autre homme, qui se trouvait également à bord du véhicule, est plus légèrement touché.

Trop jeune pour posséder un permis, l'adolescent se trouvait à bord d'une voiture volée. Sa course folle a débuté aux alentours de 22h45 dans le secteur de la Barrière, lorsqu'il a voulu échapper à un contrôle de police.

"Cela a débuté par un refus d'obtempérer (...) Il s'est engagé ensuite une course-poursuite. Après plusieurs kilomètres, le conducteur a perdu le contrôle de son véhicule", a indiqué à 20 Minutes Dominique Alzéari, procureur de la République de Toulouse. Une enquête est en cours pour tenter de déterminer les causes du drame.