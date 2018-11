et AFP

publié le 06/11/2018 à 01:11

Une jeune femme lesbienne, agressée dans les rues de Toulouse par trois hommes costumés et armés d'une batte lors de la nuit de Halloween, a porté plainte pour agression homophobe, a indiqué la police. "La jeune femme a déposé plainte", a affirmé la police toulousaine, "les investigations sont en cours et l'enquête a été confiée à la Sûreté départementale".



Alors qu'elle rentrait de soirée mercredi 31 octobre vers 3 heures du matin, la victime a raconté sur son compte Facebook avoir été suivie par trois individus "sûrement bien éméchés", qui l'ont "insultée" puis passée à tabac. "Coup de poing, coups de pieds, coups de batte", a-t-elle relaté lundi, "rythmés de propos homophobes".

La jeune femme a expliqué avoir réussi à fuir grâce à son "expérience" de précédentes agressions et ses connaissances en sport de combat, mais fait état - photos à l'appui - de ses blessures : "traumatisme crânien, suspicion de 3 côtes fêlées, lèvre éclatée, hématomes sur la face et le corps". "Les blessures consignées dans la plainte sont conformes à ce qui a circulé sur les réseaux sociaux", a indiqué la police.

Plusieurs agressions similaires

Son témoignage a rapidement été relayé par des associations : Urgence Homophobie dénonce ainsi une "agression lesbophobe" et apporte son soutien à la jeune femme, battue "juste parce qu'elle est homosexuelle". Le conseiller régional d’Île-de-France Jean-Luc Roméro s'est également indigné dans un tweet de l'agression et a interpellé le Premier ministre Édouard Philippe, lui demandant que la "lutte contre les LGBTphobies" soit la grande cause nationale de 2019.

Encore une agression lesbophobe dénoncée par @stop_homophobie ! A #Toulouse une jeune lesbienne a été rouée de coups et insultée ! @EPhilippePM 2019 doit être la #GCN2019LutteContreLesLGBTphobies !!! : https://t.co/JAYTigRNzM — Jean-Luc Romero (@JeanLucRomero) 4 novembre 2018

Plusieurs agressions similaires avaient eu lieu ces dernières semaines dans d'autres villes. À Paris, une jeune femme avait aussi reçu un coup de poing le soir de Halloween, entraînant 21 jours d'interruption totale de travail (ITT), alors qu'elle embrassait sa compagne à un arrêt de bus. À Rouen, une enquête pour agression homophobe, séquestration et extorsion a été ouverte après la violente agression le 27 octobre d'un jeune homme de 34 ans à la sortie d'une boite de nuit.