publié le 26/12/2016 à 20:11

Le réveillon de Noël a tourné au drame dans une famille toulousaine. À la suite d'une violente dispute, samedi 24 décembre aux alentours de 21h dans le quartier des Arènes de la ville rose, une femme de 58 ans très alcoolisée a attaqué son compagnon de 35 ans à coups de hachoir, lui ouvrant le crâne, comme le rapporte La Dépêche. Affolé et acculé, l'homme a alors tenté de s'échapper par la fenêtre de l'appartement en sautant du deuxième étage.



Les secours sont intervenus rapidement et ont constaté que la victime, présentant elle aussi un taux d’alcoolémie important, souffrait d'une importante blessure à la tête due à l'agression ainsi que d'une fracture du col du fémur et de contusions au visage. L'homme a ensuite été transféré à l’hôpital. La police toulousaine a ouvert une enquête après avoir placé la femme ainsi que deux hommes présents dans l'appartement au moment des faits, en garde à vue.