publié le 07/06/2019 à 11:08

Quatre militaires ont été blessés, dont un gravement, lors d'une bagarre vendredi 7 juin au petit matin, près d'une boîte de nuit du centre de Toulouse. Les victimes sont âgées entre 19 et 21 ans, et auraient été blessées à l'arme blanche, selon les pompiers.



L'agression a eu lieu vers 4 heures du matin, les sapeurs-pompiers ayant été prévenu vers 4h30. Le motif de l'attaque n'est pas immédiatement connu et les circonstances sont encore floues.

Le journal local La Dépêche précise que les militaires étaient en sortie privée. Si trois des victimes ont été légèrement blessées, ce n'est pas le cas de la quatrième. Celle-ci a été gravement blessée, et a été transporté à l'hôpital de Rangueuil, au sud de la ville, dans un état d'urgence absolue, d'après le journal local. Son pronostic vital était engagé au moment de la prise en charge, précise France Bleu.