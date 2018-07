publié le 18/07/2018 à 07:45

Accusé de viol, l'islamologue suisse Tariq Ramadan doit de nouveau être confronté à deux de ses accusatrices, "Christelle" et Henda Ayari, au palais de justice de Paris ces mercredi 18 et jeudi 19 juillet. Il doit être confronté à "Christelle" ce mercredi 18 juillet et se retrouvera face à Henda Ayari le lendemain. Selon les informations de RTL, l'avocat de Tariq Ramadan, maître Emmanuel Marsigny, va utiliser une procédure rare, la démise en examen.



Ses avocats semblent déterminés à user de toutes les possibilités de la procédure pénale. Dans un document de 17 pages, que RTL a pu consulter, la défense de l'islamologue met une nouvelle fois en cause les contradictions des accusatrices. C'est notamment le changement de version de l'une d'elle, Henda Hayari, qui est fustigé.

La plaignante avait d'abord indiqué une date et un hôtel, l'Holiday Inn de la gare de l'Est, à Paris, avant de situer le viol deux mois plus tard, cette fois-ci place de la République. Selon les avocats de Tariq Ramadan, Henda Hayari ne peut être considérée comme crédible. Le document liste ensuite une série d'"invraisemblances" dans le récit des viols, et demande donc aux juges la démise en examen de l'islamologue suisse.

La requête est jugée hors de propos par l'avocat d'une des accusatrice, qui souligne la difficulté pour une plaignante de raconter après des années de silence. Un avocat qui rappelle que, depuis la mise en cause de Tariq ramadan, le dossier s'est même alourdi de plusieurs témoignages.