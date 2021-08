Strasbourg : un sexagénaire sauvé d'un malaise... grâce à son chat

Les policiers du Bas-Rhin ne s'attendaient sans doute pas à ce type d'intervention. Alertés par des voisines inquiètes de voir un chat coincé dans une véranda depuis trois jours, les forces de l'ordre se sont rendus, mardi 17 août, au domicile d'un Strasbourgeois, pour libérer le félin.

Comme le rapporte Les Dernières Nouvelles d'Alsace, les agents n'ont, dans un premier temps, pas obtenu de réponse du propriétaire pour pouvoir entrer. Voyant qu'une fenêtre avait été laissée ouverte, ils décident d'aller secourir son chat avant de tomber sur le sexagénaire, cloué au sol, victime d'un malaise. Il semblait "hébété, déboussolé, il ne reconnaissait pas les policiers", a confié aux le responsable de la communication de la DDSP 67.

L’homme a été pris en charge par les secours et hospitalisé tandis que le chaton a quant à lui été recueilli par la SPA. "On peut raconter cette histoire comme on veut, mais c’est quand même un chaton qui a permis de sauver son maître", s'est réjouit le responsable de la communication de la DDSP 67, auprès du quotidien régional.