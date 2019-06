publié le 05/06/2019 à 16:23

Il s’est servi dans le frigo de ceux qu’ils volaient, et il n’aurait pas dû. Un homme qui convoitait une voiture de sport, à Allaines, dans la Somme, est entré, de nuit, dans la maison de ses propriétaires. Avant de s'emparer de la voiture, il a décide de voler également une barquette de dinde sous vide.



Mais une fois au volant, rien ne va se passer comme prévu. La voiture prend feu en rase campagne. Le cambrioleur abandonne le véhicule, et poursuit à pied. Quelques mètres plus loin, il est arrêté par la gendarmerie, qui fait aussitôt le rapprochement avec l'incendie.





L’homme dément. Rien ne prouve sa culpabilité. Rien, sauf le blanc de dinde trouvé dans son sac à dos. Un produit identique à celui volé chez les propriétaires de la voiture. Le blanc de dinde est identifié dans le magasin où il a été acheté, grâce à son code barre.



La preuve est accablante. L’homme, un multirécidiviste, a été condamné à un an de prison ferme.