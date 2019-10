publié le 10/10/2019 à 10:43

"Vous allez tous mourir", "Allah Akbar". Un homme a menacé les passagers du RER B mercredi 9 octobre. Deux voyageuses ont pris peur et sont descendues en gare du Blanc-Mesnil mais cet homme d’une trentaine d’année, mesurant 1m90 et marchant à l’aide d’une béquille les a suivies.

Il est parvenu à saisir l’une d’elle par le cou en réitérant ses menaces : "Je vais vous jeter sous le train". Les deux femmes sont parvenues à s’enfuir, et c'est l’exploitation de la vidéosurveillance qui a permis d'identifier et d’interpeller l'auteur.



