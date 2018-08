publié le 07/08/2018 à 12:40

"La Seine-Saint-Denis, c'est pas le Far West", éructe un patron de bar dans les colonnes du Point, lundi 6 août. Il faut dire que l'établissement tenu par le jeune homme, au Bourget, ressemble davantage à un saloon qu'a un bistrot. Sa buvette est en effet soupçonnée d'abriter dealers et proxénètes. Mais après deux ans de surveillance policière, rien n'est venu appuyer cette hypothèse, explique le magazine.



Toujours est-il que l'entrepreneur a dû s'habituer à la présence régulière d'hommes en uniformes dans son débit de boissons. Et à l'en croire, ces clients sont invivables. "Quand j'ai repris l'établissement, j'ai mis fin aux mauvaises habitudes des clients en uniforme qui consommaient sans se soucier de l'addition", maugrée le gérant.

Mais les policiers font également régner un climat de terreur dans le bar, poursuit le jeune homme. Images de vidéosurveillance à l'appui, il rapporte une mésaventure digne d'un western. Un commissaire de police l'a obligé à lui baiser les pieds sur la terrasse du bar, tandis que l'un de ses sbires montait la garde, arme à la ceinture. À quelques pas de là, d'autres gros bras s'affairaient à plaquer des consommateurs contre un mur. Ambiance.

J'ai signalé tous les agissements du commissaire à la police des polices La victime Partager la citation





Le restaurateur explique que le commissaire de police l'a accusé de l'avoir insulté dans son dos. C'est pourquoi la victime a dû, en guise d'excuse, se prosterner devant le gradé pour embrasser la pointe de son soulier, rapporte Le Point. Las, le jeune homme a porté plainte, mais se dit "abandonné par les pouvoirs publics". "J'ai signalé tous les agissements du commissaire à la police des polices. Pour rien", se lamente-t-il.



La victime ne veut pas connaître le même sort que certains commerçants du Bourget, à l'instar de la libraire, qui a dû se résoudre à "mettre la clé sous la porte" après "dix ans d'une situation similaire". L'hebdomadaire a tenté de joindre le préfet de police pour connaître sa version des faits. En vain.