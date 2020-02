publié le 10/02/2020 à 20:00

Notre invité l'historien et avocat Serge Klarsfeld nous raconte l’histoire inédite du plus grand sauvetage d’enfants juifs en France pendant la seconde guerre mondiale. En Août 1942 au camp de Vénissieux, grâce à une incroyable chaîne de solidarité d’hommes et de femmes, 108 enfants juifs vont être exfiltrés du camp et sauvés de la déportation.

le 26 août 1942, combien de juifs sont raflés dans la région de Lyon ? Qui était Gilbert Lesage ? Quel rôle a-t-il joué dans la mise en place du réseau qui a sauvé ces enfants ? Pourquoi et comment les parents ont-ils dû se sacrifier pour sauver leurs enfants ? Quel papier ont-ils signé pour les sauver ? Où ces enfants ont-ils été emmenés ?

Notre invité nous racontera également le rôle qu'a joué le cardinal Gerlier, primat des Gaules, lors de ses rencontres avec Pierre Laval, et le changement d'opinion de la population face aux rafles d'enfants, et nous expliquera ce qu'était le '' programme d'Octobre '' mis en place par le régime nazi.

À lire : Vous n'aurez pas les enfants chez XO Documents.

Vous n'aurez pas les enfants