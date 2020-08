Saône-et-Loire : une soixantaine de chevaux saisis pour maltraitance

publié le 23/08/2020 à 05:49

La préfecture de Saône-et-Loire a publié un communiqué ce vendredi 21 août, dans lequel elle explique que les services de la Direction départementale de la protection des populations, les pompiers, la gendarmerie et une brigade cynophile, ont dû intervenir à Cronat. Ils ont saisi près de 60 chevaux dans un haras où ils étaient maltraités.

Au total, 59 chevaux ont été saisis, selon France 3, qui relate l'affaire. Ils étaient en manque d'alimentation et de soins et erraient sur la voie publique. Ils ont été "remis à la Société Protectrice des Animaux de Paris et à l’Association La Réserve intervenant pour le compte de la SPA de Lyon et du sud-est", précise le communiqué de la préfecture.



Ces manquements graves ont été constatés "dès 2018", est-il écrit. Cette intervention a eu lieu à la suite d'un jugement du tribunal correctionnel de Mâcon, le 11 mars dernier. Ce jugement faisait également état de chiens maltraités mais selon le communiqué de la préfecture, "aucun chien n'a été trouvé" sur place.

📌 Information du 21 août pic.twitter.com/qVsBk1FHAM — Préfet de Saône-et-Loire (@Prefet71) August 21, 2020