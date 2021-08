Saône-et-Loire : un jeune de 17 ans décède en voulant échapper aux gendarmes

La course-poursuite lui fut fatale. À Montchanin, en Saône-et-Loire, un jeune homme de 17 ans est décédé ce dimanche 29 août. Dans la nuit de samedi à dimanche, l'adolescent, qui voulait échapper aux gendarmes, a percuté un carrefour giratoire. Il est mort des suites de ses blessures.

Tout a commencé peu avant minuit. La camionnette dans laquelle il se trouvait a attiré l'œil des gendarmes, car le véhicule était stationné au milieu de la chaussée, portières ouvertes. Mais lorsque la patrouille s'est approchée, l'utilitaire a brusquement démarré, a expliqué le procureur Damien Savarzeix, confirmant une information de nos confrères du Creusot Infos.

Suivi par les gendarmes, le conducteur du véhicule "a pris énormément de risques, a grillé deux feux et roulé à très vive allure", selon le magistrat. La fourgonnette, avec à son bord quatre mineurs et un majeur, a fini sa course en percutant un carrefour giratoire. Les gendarmes, qui se trouvaient alors "à distance", selon le procureur, ont porté les premiers secours aux cinq passagers.

Le pronostic vital des trois autres mineurs, hospitalisés, était engagé. Le cinquième passager, majeur, était également hospitalisé. "L'enquête débute", a conclu Damien Savarzeix. La brigade de recherches de la gendarmerie de Chalon-sur-Saône est chargée de mener les investigations.