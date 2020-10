publié le 13/10/2020 à 17:55

Une macabre découverte à la gare de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique). Mardi 13 octobre, vers 2h30, un agent SNCF a découvert le corps d’une femme pendue, dans une zone réservée au personnel et inaccessible au public.

Dépêchées sur place, les forces de l’ordre ont découvert sur le corps de la victime le téléphone portable, les vêtements et le collier d’une femme de 38 ans, portée disparue depuis le 10 septembre 2020. Une autopsie, pratiquée mercredi, devra déterminer les causes et circonstances du décès, précise le journal Ouest-France.

Le 10 septembre à 8 heures, Nora Abdelmalek "aurait brusquement disparu" de l’appartement situé dans le quartier du collège Jean-Moulin. Nora était hébergée avec son compagnon par l’oncle de ce dernier. Celui-ci a seulement entendu la porte d’entrée claquer, avant que la jeune femme ne donne plus aucun signe de vie.

Nora serait partie sans ses papiers d’identité et sans argent : son portable a borné aux alentours de la gare une dernière fois après sa disparition, mais aucune caméra de surveillance n’a pas pu confirmer la présence de la jeune femme dans le quartier.