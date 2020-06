Saint-Denis : invisibles, des bornes arrondies font chuter les cyclistes

Les bornes arrondies installées sur la piste cyclable entre Porte de Paris et Pleyel, ont fait chuter des cyclistes

publié le 19/06/2020 à 16:38

C'est un effet d'optique qui a joué un bien vilain tour à de nombreux cyclistes. Sur la nouvelle piste cyclable entre Porte de Paris et Pleyel, à Saint-Denis, des demi-sphères en béton blanches ont été installées et paraissent invisibles à cause des marquages au sol de la même couleur. En conséquence, de nombreux cyclistes se sont heurtés à ces bornes arrondies, entraînant leur chute.

Comme le souligne Le Parisien, celles-ci étaient censées empêcher l'intrusion et le stationnement sauvage de véhicules depuis le boulevard Anatole-France. Sur Twitter, plusieurs personnes, dont certaines ont fini aux urgences, se sont plaintes de ces nouvelles installations et certaines vont même jusqu'à penser que "ça finira forcément par tuer quelqu'un".

Quelques heures après les dernières publications sur les réseaux sociaux, ces bornes ont été recouvertes de peinture rouge par des passants, afin qu'elles soient plus visibles de loin. La structure intercommunale Plaine Commune, à l'initiative de ces installations, a "bien conscience des difficultés engendrées par ce dispositif" et a commandé des potelets souples orange, qui pourraient être installés la semaine prochaine, pour signaler la présence des demi-sphères, rapporte le quotidien national.

Je me suis cassé la gueule(passage aux urgences mais rien de grv finalement) en prenant la piste cyclable à St Denis. Je me suis pris la putain de boule blanche invisible avec la roue avnt.

C purement criminel.Ça finira forcément par tuer quelqu'un. cc @EnPlaine @VilleSaintDenis pic.twitter.com/wwmOKAJ5tv — Goumari (@lgoumari) June 15, 2020