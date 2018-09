publié le 18/09/2018 à 22:48

Les faits peu communs se sont déroulés à Sathonay dans le Rhône. Un jeune homme a été démasqué par ses quatre maîtresses. Énervées d'avoir été trompées, elles se sont retournées contre leur amant.



Comme le rapporte Le Progrès, en avril dernier, elles se sont présentées au domicile de l'homme en question pour en découdre. Elles étaient venues pour récupérer des affaires. La confrontation a tourné à l'agression puisqu'elle l'ont frappé et volé, selon le quotidien régional. Les jeunes femmes ont lancé des vêtements, des téléphones et plusieurs objets par la fenêtre. Et elles ont aussi décidés de reprendre les cadeaux qu'elles lui avaient faits.

Lundi 18 septembre, elles se retrouvaient toutes devant la justice pour répondre de leurs actes. Trois sont jugées pour violences, la dernière pour vol.