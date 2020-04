Rhône : un couple de personnes âgées victime d'un homejacking

publié le 23/04/2020 à 21:22

Les faits se sont produits dans la nuit du mercredi 22 au jeudi 23 avril à Charly, une commune au sud de Lyon, dans le Rhône. Un couple âgé de 79 et 87 ans et leur fille d'une cinquantaine d'années étaient confinés dans leur ferme, lorsque trois personnes cagoulés et armés ont fait irruption aux alentours de 23 heures, rapporte Le Progrès.



Les trois cambrioleurs s'en sont pris à leurs victimes, qu'ils ont chacune ligoté et frappé. Les malfaiteurs ont ensuite mis l'habitation sans dessus dessous avant de prendre la fuite. Choqués et effrayés le couple et leur fille ont été transférés à l'hôpital. Les victimes ont pu depuis regagner leur maison.

Quant aux malfaiteurs ils sont toujours en fuite. La gendarmerie qui a été saisie de l'affaire a envoyé une équipe scientifique sur place. L'enquête est pour l'heure à la charge de la brigade de recherches de Givors, une commune au sud de Charly.