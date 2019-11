Retour des jihadistes en France : "Il n'y a pas d'inquiétude à avoir", assure Molins sur RTL

et Lilas Fournier

publié le 11/11/2019 à 20:16

Onze jihadistes étrangers d’origine française détenus en Turquie vont être prochainement renvoyés vers la France. Cette décision a provoqué l’inquiétude d’une auditrice de RTL. Une peur que François Molins, invité de RTL Soir, souhaite apaiser en assurant que la justice française est préparée à les recevoir.

Magistrat depuis plus de quarante ans, il a admis qu’il était "normal" de ressentir de l’inquiétude "quand on voit ce que (les jihadistes) ont fait". Mais il l’affirme : "La justice française a les moyens, à travers tous les mandats qui ont été délivrés de traiter judiciairement les hommes et les femmes qui reviendront sur le territoire français."

C’est pourquoi il assure "qu’il n’y a pas d'inquiétude à avoir vis-à-vis de la capacité de la justice française à traiter ces hommes et ces femmes qui seront expulsés par la Turquie dans le cadre des protocoles Cazeneuve."