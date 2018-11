Rennes : la famille de l'ado blessé par un tir de gomme-cogne porte plainte

et AFP

publié le 04/11/2018 à 00:26

Une plainte a été déposée vendredi 2 novembre par la famille d'un adolescent de 15 ans gravement blessé par un tir de lanceurs de balle de défense (LBD) mercredi soir à Rennes alors qu'il lançait des projectiles en direction de policiers, selon le parquet.



La mère a déposé plainte pour violence avec arme par un dépositaire de l'autorité, a précisé le parquet de Rennes. L'adolescent a été blessé à la tempe et s'est vu prescrire 30 jours d'interruption totale de travail (ITT) par un médecin légiste. Il souffre de "blessures importantes", notamment d'un hématome et d'une fracture, mais l’œil n'est pas atteint. Le parquet de Rennes a ouvert deux enquêtes distinctes sur ces faits, intervenus dans le quartier sensible de Villejean, à Rennes, lors de la soirée d'Halloween.

La première enquête, confiée à la sûreté départementale, vise "à faire la lumière sur les violences commises contre les policiers", selon le parquet qui a précisé qu'un policier avait été "légèrement blessé au visage" par un projectile. La deuxième enquête, confiée à l'Inspection générale de la police nationale (IGPN), vise "à déterminer les circonstances exactes de ces blessures que le jeune a subies et à vérifier si l'usage de l'arme est conforme aux conditions légales du recours à la force par les policiers".