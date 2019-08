Rennes : deux adolescentes cagoulées et armées pour "jouer aux méchantes"

Comme le rapporte Ouest-France , la brigade anticriminalité alertée, des policiers se rendent immédiatement sur place et retrouvent les deux individus. Après un rapide contrôle, ils constatent qu'il s'agit en réalité de deux adolescentes âgées de 14 et 15 ans . Les jeunes filles ont expliqué aux policiers s'être déguisées pour "jouer aux méchantes" .

C'est face à des malfaiteurs insolites que que la brigade anticriminalité de Rennes s'est retrouvée. En effet, il est près de 20h ce vendredi 23 août lorsque un témoin contacte la police. Il assure avoir croisé deux individus vêtus de noir, cagoulés et armés d'une batte de baseball et d'un cutter près du square de Sendai, à proximité du parc de Gayeulles à Rennes.

Les jeunes filles de 14 et 15 ans ont été contrôlées par la police, vendredi 23 août. Cagoulées et armées d’une batte de baseball et d’un cutter, elles ont effrayé des habitants près du parc des Gayeulles à Rennes.

