et Camille Kaelblen

publié le 16/08/2018 à 15:54

Si vous habitez le Grand Ouest, méfiez-vous des faux agents des eaux. Depuis plus de trois mois, des malfrats se font passer pour des employés de la compagnie des eaux et visent vos objets de valeur.

Le stratagème est retors : en premier lieu, les malfrats mettent en scène une véritable visite. Ils visent d'abord des habitations devant lesquelles il y a des travaux.

Vêtus d'uniformes officiels de la compagnie des eaux, ils sonnent et expliquent à leur cible qu'ils doivent vérifier les canalisations.



"Ils font le tour de l'appartement en ouvrant les robinets, en précisant qu'ils vont injecter des produits nocifs", explique le commandant Yannick Trotoux, de la sécurité publique de Rennes (Ille-et-Vilaine).

Prétextant que ces substances risquent de détériorer les bijoux et autres objets de valeurs, les malfaiteurs leur demandent de les mettre dans le frigo.

D'autres malfrats se font passer pour des policiers

Si le stratagème fonctionne, ils collectent ensuite ces objets et repartent avec sans que la victime ne s'en soit aperçu. Si le plan échoue, une deuxième équipe prend le relais quelques jours plus tard. Il s'agit cette fois de faux policiers, qui prétextent une visite de sécurité.





En tout, une vingtaine de personnes ont été dépouillées. Il s'agissait à chaque fois de personnes âgées. La police de Rennes lance donc un appel à la vigilance et enjoint les habitants à appeler le 17 au moindre doute.