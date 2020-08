publié le 03/08/2020 à 13:18

Un cambriolage pour le moins insolite a eu lieu à Rennes en fin de semaine dernière. Jeudi soir, un homme pénètre dans un appartement du centre-ville en fracturant la porte d’entrée à l’aide d’un extincteur. ll passe la soirée sur place, et prend ses aises : il se fait cuire des pâtes, ouvre des bouteilles d’alcool, prend une douche et écoute de la musique, raconte Ouest France. Il passe même le balai, et repart avec un chéquier et des vêtements.

L'homme, un sans domicile fixe âgé de 20 ans, est interpellé le lendemain. Dans la nuit de vendredi à samedi, il est en effet retourné dans le même appartement. C'est l'occupant du logement qui l'a reconnu : il portait les vêtements qu'il lui avait volés.

Depuis, le cambrioleur a été conduit dans un centre de rétention administrative en région parisienne, explique Ouest France. Il doit être expulsé vers son pays d’origine, le Gabon.