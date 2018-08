publié le 10/08/2018 à 04:07

Cette patrouille de la brigade anti-criminalité de Rennes se souviendra longtemps de cette nuit du mercredi 8 août. Alors qu'ils n'étaient plus dans leur véhicule, une femme de 74 ans, en état d’ébriété, s'est installée dans le véhicule banalisée, comme le rapporte Ouest-France.



Les forces de l'ordre, de retour à leur voiture, trouvent la septuagénaire qui a alors demandé d'être ramenée chez elle. Elle qui pensait être dans un taxi. Et comme le rapporte le quotidien, ils auraient conduit la personne en question à son domicile mais elle était tellement ivre qu'elle n'a pas pu donner son adresse. Qui plus est, pas satisfaite de la vitesse à laquelle avançait la situation, elle a insulté les policiers.



Ceux-ci ont décidé de la conduire à l’hôpital pour qu’elle soit prise en charge de façon plus précise par une aide plus adaptée.

