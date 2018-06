Gironde : ivres, les cambrioleurs s'endorment dans l'appartement

publié le 29/06/2018 à 21:59

Deux hommes âgés de 26 et 27 ans ont été condamnés à dix et douze mois de prison ferme pour un cambriolage rocambolesque, rapporte la Dépêche du Bassin. Dimanche 3 juin, alors qu'un homme rentre dans son appartement à Arcachon (Gironde) vers 5 heures du matin, il remarque que sa porte a été fracturée et décide de prévenir la police qui intervient rapidement. Sur les lieux, les forces de l'ordre ont découvert deux hommes endormis et totalement ivres dans l'appartement.



Les deux malfaiteurs avaient pourtant cambriolé le logement six heures auparavant, à 23 heures. Sauf qu'entre temps, ils avaient volé des bouteilles d'alcool et les avaient bues sur la plage.

Ils étaient revenus à l'appartement pour décuver et avaient programmé leur réveil pour 7 heures du matin. Trop tard. Jugés en comparution immédiate, ils ont été condamnés à dix et douze mois de prison ferme.