Ivre, il conduit nu et arrache un panneau

publié le 28/06/2018 à 18:35

Où est donc passé le panneau annonçant l'entrée dans la région Grand-Est sur l'A36 ? Depuis quelques semaines, le panneau signalétique installé sur l'autoroute entre Belfort et Mulhouse a disparu. Certains y voyaient déjà un acte politique, une opération de militants contre la grande région, rapporte l'Est Républicain.



Pourtant, l'explication derrière la disparition de ce panneau entre la région Grand-Est et Bourgogne Franche-Comté est plus prosaïque. Il aurait été arraché par un chauffeur routier ivre dans la nuit du 19 au 20 mai, selon les Autoroutes Paris Rhin-Rhône (APRR). Plus étonnant encore, le chauffeur était entièrement nu au volant de son camion.



À l'Est Républicain, l'APRR a déclaré avoir commandé un nouveau panneau qui devrait être installé dans les prochaines semaines. L'entreprise précise que l'opération nécessitera une neutralisation d'une partie des voies.