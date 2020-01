Reims : un tramway percute mortellement un homme en trottinette

et AFP

publié le 10/01/2020 à 01:26

Âgé de 23 ans, un homme qui circulait en trottinette électrique est mort, jeudi 9 janvier, dans la matinée, à Reims, des suites d'une collision avec une rame de tramway.

"J'ai confié une enquête en recherche des causes de la mort au commissariat de Reims", a rapporté Matthieu Bourrette, procureur de la République de Reims. Les causes de l'accident ne sont, pour l'heure, pas établies. La collision a eu lieu aux alentours de 9h45 sur l'avenue de Laon, une grande artère rémoise, entre le pont de Laon et l'église Saint-Thomas, comme le rapporte le quotidien L'Union.

Selon les pompiers de la Marne, quatre passagers du tramway ont été légèrement blessés. C'est le deuxième accident mortel de ce type dans cette ville. En septembre 2019, une jeune femme de 25 ans en trottinette électrique était décédée après une collision avec une voiture.