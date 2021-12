Qui est Joël Soudron, le Français le plus recherché d'Europe ?

Joël Soudron est le Français le plus recherché

Son visage est diffusé partout en Europe depuis ce vendredi 3 décembre. Joël Soudron est l'homme le plus recherché de France et fait partie de la soixantaine de visages "Most Wanted" d'Europol diffusés à tous les services de police. Cet homme de 42 ans est soupçonné d'être un trafiquant international de cocaïne.

Originaire de Guadeloupe, il est décrit par les enquêteurs de la Brigade nationale de recherche des fugitifs (BNRF), comme un trafiquant international, "très discret, réfléchi" bénéficiant d'une "surface financière démesurée". La police était parvenue à remonter jusqu'à lui en 2011 à la faveur de la découverte au port du Havre de 230 kg de cocaïne en provenance de Guadeloupe. Les enquêteurs avaient ensuite identifié la société expéditrice, dans les locaux de laquelle ils avaient saisi 270 kg de cocaïne et 280.000 euros en liquide.

Selon des éléments de l'enquête, Joël Soudron a beaucoup investi, notamment dans l'économie légale en Afrique francophone pour blanchir l'argent du trafic, voyageant sans cesse entre différents pays et la Guadeloupe. En février 2016, il a été interpellé au Mali puis incarcéré pour purger une peine de six ans de prison pour une autre affaire dans laquelle il avait été condamné en France.

En septembre 2018, il avait profité d'une permission de sortie pour s'enfuir. Très discret, Joël Soudron n'a pas la cavale tapageuse contrairement à d'autres trafiquants qui ne craignent pas de s'afficher sur les réseaux sociaux pour faire étalage de leur richesse. Les enquêteurs espèrent que le "Most Wanted" d'Europol avec la diffusion de photos des fugitifs et l'ouverture d'un site dédié permettra de recueillir des renseignements pour les localiser.

Deux autres français figurent dans la liste

Dans cette liste de 61 fugitifs toujours recherchés, deux autres français sont mentionnés : le premier, Karim Ouali, un ancien contrôleur aérien recherché pour le meurtre sauvage à coups de hache de l'un de ses collègues en 2011 à l'aéroport de Bâle-Mulhouse. Il a récemment été localisé à Hong-Kong, où les autorités restent sourdes aux demandes de la justice française.

Le second, Farouk Hachi, alias "Moustique", a été condamné par contumace à 20 ans de prison en 2009 pour plusieurs braquages de banques et pourrait se trouver entre la Belgique, les Pays-Bas et le nord de la France.

