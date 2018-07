L’affaire Hélène Pastor : la vengeance d’un gendre ?

publié le 28/04/2017 à 11:45

L'édito de Jacques Pradel





A la Une aujourd'hui, l’affaire qui a plongé dans la stupeur la Principauté de Monaco au printemps 2014 : l’assassinat d’Hélène Pastor, une des femmes les plus riches du monde !



Le mardi 6 mai 2014, Hélène Pastor et son chauffeur sont abattus au fusil de chasse, à Nice, devant l’hôpital l’Archet, où la riche héritière venait de rendre visite à son fils Gildo, hospitalisé depuis quelques jours.



Très vite, les policiers chargés de l’enquête vont comprendre que la cible du tireur était bien Hélène Pastor et que l’assassinat de son chauffeur était destiné à brouiller les pistes.



L’amateurisme des auteurs de ce double crime, va permettre aux enquêteurs d’identifier et d’arrêter en moins d’un mois et demi l’ensemble des protagonistes.



Après trois ans d’instruction, le juge chargé de l’affaire vient de rendre son ordonnance de mise en accusation et un procès devrait donc se tenir d’ici fin 2017 ou début 2018.



Dix personnes seront dans le box des accusés, dont le propre gendre d’Hélène Pastor, ancien consul de Pologne à Monaco, qui avait avoué avoir imaginé et commandité ce double assassinat, avant de se rétracter par la suite.

Nos invités

Jean-Alphonse Richard, chef du service Police Justice d’RTL, Thomas Giaccardi, avocat au barreau de la principauté de Monaco, il est l'avocat avec Gérard Baudoux de Gildo Pastor, le fils d'Hélène Pastor.

